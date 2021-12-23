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Spor Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor
Spor

Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 14:13:00 -
Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Bu sezon sahasında oynadığı maçlarda hiç mağlup olmayan Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Medical Park Stadyumu'nda oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i de mağlup etmesi halinde iç sahada art arda 6. galibiyetini elde etmiş olacak.

 

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