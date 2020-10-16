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Spor Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 19:25:13 -
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, tesislerinde kampa girdi.

Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek, yönetecek.


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