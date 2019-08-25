Trabzonspor Malatyaspor maçı canlı takip et Süper Ligin ikinci haftasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u misafir ediyor. Saat 19:15'de başlayan maç beIN Sports canlı izleniyor. Trabzonspor Malatyaspor maçında ikinci yarı oynanıyor.

Süper Ligin ikinci haftasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u misafir ediyor. Saat 19:15'de başlayan maç beIN Sports canlı izleniyor. Trabzonspor Malatyaspor maçında ikinci yarı oynanıyor. Trabzonspor-Malatyaspor maçı canlı an be an öğren. Trabzonspor Yeni Malatyaspor 1-0 maçta ikinci yarı oynanıyor. Koray Gençerler'in mücadele edeceği karşılaşmada, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yardımcılıkları üstleniyor. TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Nwakaeme, A. Ömür, Ekuban, Sörloth YEDEKLER: Erce, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, A. Canbaz, Fıratcan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Donis Avdijaj YEDEKLER: Erce, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, A. Canbaz, Fıratcan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Donis Avdijaj STAT: Medical Park SAAT: 19:15 HAKEM: Koray Gençerler YAYIN: beIN SPORTS 1 Fenerbahçe yeni sezona hızlı başladı Yeni sezonun ilk haftasının ardından 2. hafta maçlarına devam edilen ligde son oynanan maçlarda Beşiktaş evinde konuk ettiği Göztepe karşısında 3 golle 3 puanın sahibi olurken bugün oynanan Başakşehir Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli takım maçın 77. dakikasında Vedat Muriç'in ve 90+3'te Nabil Dirar'ın golüyle kazanan taraf oldu. Futbolseverler Trabzonspor-Malatyaspor maç sonuçlarını merak ediyor

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