Trabzonspor Malatyaspor maçı canlı takip et
Süper Ligin ikinci haftasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u misafir ediyor. Saat 19:15'de başlayan maç beIN Sports canlı izleniyor. Trabzonspor Malatyaspor maçında ikinci yarı oynanıyor.25 Ağustos 2019 Pazar 19:10
Süper Ligin ikinci haftasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u misafir ediyor. Saat 19:15'de başlayan maç beIN Sports canlı izleniyor. Trabzonspor Malatyaspor maçında ikinci yarı oynanıyor. Trabzonspor-Malatyaspor maçı canlı an be an öğren.
Trabzonspor Yeni Malatyaspor 1-0 maçta ikinci yarı oynanıyor.
Koray Gençerler'in mücadele edeceği karşılaşmada, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yardımcılıkları üstleniyor.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Nwakaeme, A. Ömür, Ekuban, Sörloth YEDEKLER: Erce, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, A. Canbaz, Fıratcan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Donis Avdijaj
YEDEKLER: Erce, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, A. Canbaz, Fıratcan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Donis Avdijaj
STAT: Medical Park
SAAT: 19:15
HAKEM: Koray Gençerler
YAYIN: beIN SPORTS 1
Fenerbahçe yeni sezona hızlı başladı
Yeni sezonun ilk haftasının ardından 2. hafta maçlarına devam edilen ligde son oynanan maçlarda Beşiktaş evinde konuk ettiği Göztepe karşısında 3 golle 3 puanın sahibi olurken bugün oynanan Başakşehir Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli takım maçın 77. dakikasında Vedat Muriç'in ve 90+3'te Nabil Dirar'ın golüyle kazanan taraf oldu. Futbolseverler Trabzonspor-Malatyaspor maç sonuçlarını merak ediyor
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