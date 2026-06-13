‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’

Yazar Zeki Bahçe, sosyal medya hesabından Başarır’ın iddiası ile ilgili bölümü paylaşarak; “Şule Aydın: Kılıçdaroğlu’nu kast ederek, ‘Siz gerçekten bir görevi olduğunu düşünüyorsunuz?’

Ali Mahir Başarır: ‘Bu dakikadan sonra kesinlikle onun bir görevi var ve varmış. Kasetle başlayan bu süreç buraya kadar geldi…’

“Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp A.M. Başarır…” diye sordu.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da siyasete Kılıçdaroğlu döneminde başlayan ve yıllarca kendisiyle birlikte siyaset yapan Ali Mahir Başarır’ın “mutlak butlan” kararı sonrasında kendisinin partiyi bitirme görevi varmış gibi konuşmasına sert tepki gösterdiler.