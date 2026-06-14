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Dünya Nüfusu 10 milyon kişiyle sınırlamak için sandığa gittiler! Sonuç belli oldu
Dünya

Nüfusu 10 milyon kişiyle sınırlamak için sandığa gittiler! Sonuç belli oldu

Yeniakit Publisher
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Nüfusu 10 milyon kişiyle sınırlamak için sandığa gittiler! Sonuç belli oldu

Türk ve Müslüman karşıtlığıyla da bilinen İsviçre Halk Partisi'nin ülke nüfusunu 10 milyon kişiyle sınırlama referandumunu ilk sonuçlara göre seçmenler kabul etmedi. Oylama, ülkenin Avrupa Birliği ile olan serbest dolaşım anlaşmasını tehlikeye atma riski taşıyordu.

İsviçre'de sağcı İsviçre Halk Partisinin "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" önerisi için bugün halk oylamasına gidildi. Teklif etrafında  konut kiraları, yabancı iş gücü, nüfus yoğunluğu, kamu hizmetlerinden daha iyi yararlanma ve yaşam standartlarını güvence altına alma konusundaki tartışmalar derinleşiyordu.  Henüz tüm oylar sayılmadı ancak, katılımcıların yüzde 55'inin öneriye karşı çıktığı, yüzde 45'inin ise lehte oy kullandığı görüldü. 

GÖÇMENLER HER ŞEYİN SORUMLUSU!

Ülke nüfusunun 2002 yılındaki 7,3 milyonluk seviyesinden, yüzde 27'si İsviçre vatandaşı olmayan mevcut 9,1 milyonluk seviyeye hızla yükselmesi üzerine hazırlanan öneri, sandıkta yeterli oyu alamadı. Söz konusu oylama, İsviçre'nin Avrupa Birliği (AB) ile yürürlükte olan serbest dolaşım anlaşmasını da sona erdirme riski de barındırıyordu. Uzun süredir göçmen karşıtı bir platformda kampanya yürüten, sığınmacıları ve azınlıkları toplumsal sorunların sorumlusu olarak gösteren İsviçre Halk Partisi, bu teklifin kamu hizmetlerini ve çevreyi korumak amacıyla tasarlandığını savunuyordu. Parti yönetimi, nüfusa getirilecek bir sınırlamanın ulaşım, konut ve çevre üzerindeki baskıyı azaltacağını ileri sürse de bu argümanlar seçmen çoğunluğunu ikna etmeye yetmedi.

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