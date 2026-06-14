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Spor Sarı-kırmızılı taraftarlar sahili meşalelerle aydınlattı! Göztepe 101 yaşında
Spor

Sarı-kırmızılı taraftarlar sahili meşalelerle aydınlattı! Göztepe 101 yaşında

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Sarı-kırmızılı taraftarlar sahili meşalelerle aydınlattı! Göztepe 101 yaşında

İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 101. yıl dönümünü Güzelyalı Sahili’nde düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Göztepe’nin 101. kuruluş yıl dönümü, İzmir’de sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarları Güzelyalı Sahili’nde buluşturdu.

 

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, saat 19.25 itibarıyla Güzelyalı Sahili’nde toplanmaya başladı. Müzik, ışık ve lazer gösterileri eşliğinde eğlenen binlerce taraftar, kutlamalara renkli görüntülerle eşlik etti.

 

2006 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda, saatler 22.00’yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı’ndan atılan ilk işaret fişeğiyle meşale şovu başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatan sarı-kırmızılı taraftarlar, söyledikleri marş ve bestelerle kutlamaları adeta şölen havasına dönüştürdü.

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