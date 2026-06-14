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Sosyal Medya Hatay'da vicdanları sızlatan skandal! Sorumsuz mikser sürücüsü kalan betonu rögara boşalttı!
Sosyal Medya

Hatay'da vicdanları sızlatan skandal! Sorumsuz mikser sürücüsü kalan betonu rögara boşalttı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da, şehrin tam ortasında bir hazır beton mikseri sürücüsünün gerçekleştirdiği akılalmaz ve fütursuzca eylem vatandaşları ayağa kaldırdı.

İnşaat sonrası mikserin içinde kalan fazla betonu yol kenarındaki rögardan içeri boşaltan uyanık şoförün bu bencilce hareketi, çevredeki duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"Senin vicdanın kabul ediyor mu, abi burası tıkanırsa ne yapacaksın?" sözleriyle olaya müdahale eden vatandaşın haklı isyanına kulak tıkayan şoför, tüm uyarılara rağmen altyapıyı felç edecek olan katı harcı kanalizasyon hattına dökmeye devam etti.

Kendi işini kolaylaştırmak ve birkaç bin liralık temizlik maliyetinden kaçmak adına koca bir şehrin altyapısını sabote eden bu zihniyet, kamuoyunda adeta nefret dalgasına yol açtı.


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