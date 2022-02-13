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Spor Trabzonspor-Konyaspor maç sonucu | Trabzonspor maçı ne oldu?
Spor

Trabzonspor-Konyaspor maç sonucu | Trabzonspor maçı ne oldu?

Trabzonspor-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 25.haftasında lider Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti? Trabzonspor maç sonucu

Yeniakit Publisher
2022-02-13 19:49:00 -
Trabzonspor-Konyaspor maç sonucu | Trabzonspor maçı ne oldu?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor, 25.hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Trabzonspor-Konyaspor maç sonucu | Trabzonspor maçı ne oldu?

Trabzonspor-Konyaspor maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

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