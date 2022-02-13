Trabzonspor-Konyaspor maç sonucu | Trabzonspor maçı ne oldu?
Trabzonspor-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 25.haftasında lider Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti? Trabzonspor maç sonucu
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor, 25.hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Trabzonspor-Konyaspor maç sonucu | Trabzonspor maçı ne oldu?
Trabzonspor-Konyaspor maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.