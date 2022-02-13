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Spor Trabzonspor Konyaspor maç kadrosu! Trabzonspor Konyaspor 11’leri:
Spor

Trabzonspor Konyaspor maç kadrosu! Trabzonspor Konyaspor 11’leri:

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u misafir edecek. Şampiyonluk için emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 341 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor ve Konyaspor taraftarı maçta oynayacak kadroyu merak ediyor. Peki Trabzonspor Konyaspor maçında kim oynayacak? Trabzonspor Konyaspor maç kadrosu!

Yeniakit Publisher
2022-02-13 13:35:00 - 2022-02-13 13:35:53
Trabzonspor Konyaspor maç kadrosu! Trabzonspor Konyaspor 11’leri:

 

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam, en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak. Ligde 57 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda puan farkının azalmasına izin vermek istemiyor. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor Konyaspor maç kadrosu

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, A. Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi.

Trabzonspor Konyaspor istatistikleri

İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 11 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 64 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 47 gol gördü.

Trabzon'da oynanan 20 karşılaşmanın 13'ünden Trabzonspor galip ayrıldı. 6 karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona ererken, 1 maç beraberlikle bitti. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşma ise 2-2 sonuçlanmıştı.

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