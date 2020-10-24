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Spor Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
Spor

Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:07:25 -
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'de yarın yapacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti.

Mehmet ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Eddie Newton yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede futbolcular Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Majid Hosseini, Gaston Campi, Edgar Ie, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Lewis Baker, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Diabate, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Benik Afobe, Djaniny Semedo ve Stiven Plaza yer aldı.

Kafilede, Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Hüseyin Türkmen, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak yer almadı.

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