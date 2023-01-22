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Spor Trabzonspor, İstanbulspor'a gol yağdırdı! Sürprize izin vermedi...
Spor

Trabzonspor, İstanbulspor'a gol yağdırdı! Sürprize izin vermedi...

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor’u 4-0 yenerek haftayı üç puanla kapattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 20:55:00 -
Trabzonspor, İstanbulspor'a gol yağdırdı! Sürprize izin vermedi...

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor’u 4-0 yenerek haftayı üç puanla kapattı.

29. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında ceza yayı içerisinden Abdülkadir Ömür’ün şutunda, kaleci Jensen topa sahip oldu.

33. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas’ın sağdan kullandığı serbest atışta, Denswil’in indirdiği topu altıpas içinde Yusuf Yazıcı, şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

İlk yarı bu skorla geçildi.

47. dakikada Eze’nin pasıyla topla buluşan Ethemi’nin sert şutunu kaleci Uğurcan kontrol etti. 48. dakikada Gomez’in topuk vuruşunda Jensen’den dönen topu tamamlayan Bartra skoru bir kez daha değiştirdi: 2-0

51. dakikada İstanbulspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Bakasetas’ın şık vuruşu ağlara gitti: 3-0

57. dakikada Ethemi’nin sert vuruşu kaleci Uğurcan’da kaldı.

64. dakikada oyuna üç dakika önce giren Trezeguet topu ağlara gönderdi: 4-0.

81. dakikada Ethemi’nin şutu kalecide kaldı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor rakibini 4-0 mağlup etti.

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