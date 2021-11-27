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Spor Trabzonspor İstanbul'a hareket etti
Spor

Trabzonspor İstanbul'a hareket etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 16:47:00 -
Trabzonspor İstanbul'a hareket etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler kafilede yer almadı.

Bordo-mavililerde dün takımla çalışmaya başlayan Bakasetas ile Koita ise kafileye dahil edildi.

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