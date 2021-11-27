Trabzonspor İstanbul'a hareket etti
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler kafilede yer almadı.
Bordo-mavililerde dün takımla çalışmaya başlayan Bakasetas ile Koita ise kafileye dahil edildi.