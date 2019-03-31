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Trabzonspor, ilk yarı performansını aşmak istiyor

- Süper Lig'de ikinci yarının ilk 9 haftasında 14 puan toplayarak ilk yarıyla aynı performansı sergileyen bordo-mavililer, Antalyaspor maçını kazanması halinde daha başarılı bir grafik ortaya koymuş olacak- Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u yenerse ikinci kez art arda 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak

31 Mart 2019 Pazar 11:13
Trabzonspor, ilk yarı performansını aşmak istiyor


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde ilk yarıdaki performansını geride bırakacak.

Ligin ilk 9 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan toplayan bordo-mavililer, ikinci yarının ilk 9 haftalık döneminde de de yine aynı performansı sergiledi.

Geride kalan 26 haftada topladığı 43 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda avantaj yakalayan Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakaları sonunda ilk yarı ve ikinci yarıda aynı puanı topladı.


- Antalyaspor maçıyla artıya geçebilir


Antalyaspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu maçı kazanırsa ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre daha iyi bir performans ortaya koymuş olacak.

Ligde ilk 10 haftalık bölümünü 15 puanla tamamlayan Trabzonspor, Antalyaspor maçını kazanması durumunda ligin ikinci yarısındaki 10 maçlık dönemde 17 puana ulaşacak. İki takım arasında ilk yarının 10. haftasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.

En yakın takipçisine 6 puan fark atan Karadeniz ekibi, Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılması halinde Avrupa kupalarına katılma noktasında da hedefe bir adım daha yaklaşacak.


- İkinci kez 3 maçlık seri peşinde


Trabzonspor, Antalyaspor'u yenmesi halinde bu sezon ikinci kez üst üste 3 maç kazanma başarısı gösterecek.

Ligin 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0, 15. haftasında da Atiker Konyaspor'u kendi evinde 3-0 mağlup ederek bu sezon en iyi galibiyet serisini yakalayan Karadeniz ekibi, ikinci kez bu başarıyı gerçekleştirmenin de mücadelesini verecek.

Son iki maçında Akhisarspor'u 2-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, Antalyaspor'u de yenmesi halinde ikinci kez üç maçlık seriyi yakalayacak.


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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:13
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