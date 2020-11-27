Trabzonspor ilk deplasman galibiyetini başkentte aldı
Bordo-mavililer, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek bu sezon deplasmanda ilk kez 3 puan sevinci yaşadı - Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı
ANKARA (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son verdi.
Eryaman Stadı'nda oynanan ve oldukça temposuz geçen ilk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, Trabzonspor soyunma odasına Lewis Baker'ın 45+1. dakikada attığı frikik golüyle 1-0 önde gitti.
Pozisyonun yine az olduğu ikinci yarıda üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükseltti.
Daha önce deplasmanda 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Trabzonspor, bu sezon 5. dış maçında ilk 3 puanını başkentte elde etti.
- İlk kez üst üste kazandı
Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı.
Geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bordo-mavili takımın başında çıktığı ikinci maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.
- Kaleyi bulan tek şut gol oldu
Trabzonspor'un maç boyunca kaleyi bulan tek şutu gol oldu.
Karşılaşmada pozisyon üretmekte zorlanan ve net bir fırsat bulamayan bordo-mavililer, Baker'ın kaleyi bulan tek şutuyla 3 puanı elde etti.
- Baker'dan ilk gol
Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığı Baker, bordo-mavili formayla ilk golünü attı.
İlk yarının sonunda kazanılan serbest vuruşu kullanan İngiliz futbolcu, şık bir gol atarak takımına galibiyeti getirdi.
- MKE Ankaragücü'nde kötü gidişat sürüyor
MKE Ankaragücü, galibiyet hasretini yine dindiremedi.
Ligde çıktığı 8. maçında 6. yenilgisini alan sarı-lacivertliler, yine galip gelemedi ve 2 puanla son sırada kaldı.