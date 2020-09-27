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Spor Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:20:28 -
Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, Gaziantep FK ile yapacağı 4. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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