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Spor Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak
Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:12:54 -
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan, ligin ilk 5 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe deplasmanında kötü gidişatını durdurmak istiyor.

Ligde sarı-lacivertli takımı İstanbul'da en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 yenen, daha sonra 23 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 11 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'da geçen hafta Medipol Başakşehir maçında kart cezası nedeniyle oynayamayan Flavio ile hastalığı sebebiyle görev yapamayan Anthony Nwakaeme, takımda yer alabilecek.

Karadeniz ekinde Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer alamayacak.

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