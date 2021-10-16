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Spor Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11
Spor

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11

Trabzonspor Fenerbahçe maç saati | Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor maçı saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Yeniakit Publisher
2021-10-16 11:34:00 -
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 9. Haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor ile Fenerbahçe 17 Ekim Pazar akşamı karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.

Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın Trabzonspor karşısında kadroda olması bekleniyor. Ekvador Milli Takımı'nda mücadele eden tecrübeli santrforun, yolculuk ve yorgunluk sebebiyle Trabzonspor karşısında oynayıp oynayamayacağı merak konusuydu.

Milli maçın ardından özel uçakla Türkiye'ye gelen Valencia'nın maç kadrosunda yer alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz'in sağlık durumu, maç saatinde netlik kazanacak. A Milli Takım'da gözünden yaşadığı yaralanma sebebiyle sakatlığı bulunan oyuncunun durumu, maç saatinde kesinleşecek.

Fenerbahçe muhtemel 11

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Trabzonspor karşısında oynatmayı düşündüğü muhtemel ilk 11 şöyle: Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha.

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