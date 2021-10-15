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Spor Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi gün hangi kanalda?
Spor

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi gün hangi kanalda?

Süper Lig'in 9. haftası Trabzonspor Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Ligin 9. Haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. iki ezeli rakibin randevusu, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Trabzonspor Fenerbahçe kadrosu belli oldu mu? İşte zorlu derbi öncesi merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2021-10-15 10:16:00 - 2021-10-15 10:17:05
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi gün hangi kanalda?

Trabzonspor Fenerbahçe derbisi için artık heyecan dorukta. Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbide iki takım da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki şimdiden büyük bir heyecanla beklenen Trabzonspor Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor Fenerbahçe istatistikleri

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, söz konusu rakiplere karşı 5 karşılaşma oynadı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak istediği grafiği ortaya koyamadı.

Bordo-mavili takım, geçen sezon oynanan maçlarda tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik sonuçla alırken, evinde Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu, sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu sezon ise üç büyük rakibine karşı oynadığı ilk maçta Galatasaray ile kendi evinde sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında hiç büyük karşılaşma galibiyeti alamadı. Karadeniz ekibi, Avcı ile kendi evinde Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak iki maçı da kaybetti. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 40 maçtaki 3 mağlubiyetin 2'sini bu rakipleri karşısında yaşadı.

Trabzonspor Fenerbahçe maç kadrosu

Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı özel programlar eşliğinde idmanı tamamladı. Antrenmanlarını bir süredir bireysel sürdüren Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.

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