  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Nwakaeme, antrenmanda yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:50:07 -
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile sakatlığı devam eden Abdulkadir Parmak ve milli takım kampında bulunan Salih Davrazlı katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Maçın ardından oyuncular, şut çalışması gerçekleştirdi.


- Flavio ve Nwakaeme dönüyor

Trabzonspor'da kırmızı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio ile milli arada gittiği ülkesinden döndükten sonra hastalanan ve geçen hafta takımda yer almayan Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.

Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen ancak hafta başında bireysel olarak antrenmanlara başlayan Nijeryalı Nwakaeme, bordo-mavili takımın bu sabahki çalışmasında yer aldı.

- Ağaoğlu, teknik heyetle görüştü

Dün gece Trabzon'a gelen kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, antrenmanı takip etti.

Başkan Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ve yardımcılarıyla antrenman öncesi bir süre görüştü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi
Medya

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisi 125. Bölüm fragmanında Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı verdiği haklı mücadeleye dikkat çekildi. Büyük ..
İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: 1.5 yıl...
Gündem

İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: 1.5 yıl...

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘siyasi intihal..
Mücahit Avcı'dan sahabeye hakaret!
Gündem

Mücahit Avcı'dan sahabeye hakaret!

CHP'de sosyal medya danışmanı olduğu bilinen Mücahit Avcı, Twitter hesabından AK Parti üzerinden sahabe Musab b. Umeyr'e hakaret etti. Avcı'..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay