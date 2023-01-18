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Spor Trabzonspor farklı kazandı! Fırtına adını çeyrek finale yazdırdı
Spor

Trabzonspor farklı kazandı! Fırtına adını çeyrek finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1 biten maçta Trabzonspor, Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla yendi. Bu sonuçla fırtına çeyrek finale adını yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 23:31:00 -
Trabzonspor farklı kazandı! Fırtına adını çeyrek finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1 biten maçta Trabzonspor, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Ümraniyespor sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ümraniyespor 12. dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor 90+3. dakikada Vitor Hugo'nun golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma uzatmalara gitti. Trabzonspor maçın 104. ve 111. (P) dakikalarında Yusuf Yazıcı ile 114. dakikada da Maxi Gomez'in ayağından bulduğu gollerle 4-1'lik üstünlüğü yakalamayı başardı.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Trabzonspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Ümraniyespor turnuvaya veda etti.

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