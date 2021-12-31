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Spor Trabzonspor Edin Visca için bastırıyor
Spor

Trabzonspor Edin Visca için bastırıyor

Trabzonspor yönetimi ve Abdullah Avcı, Edin Visca için bastırıyor. Edin Visca da eski hocasıyla yeniden buluşmayı çok istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 10:35:00 -
Trabzonspor Edin Visca için bastırıyor

Fırtına’da yıllardır bir türlü sonuçlanmayan Visca aşkı, yeniden alevlendi... 1.5 ay önce başlayan görüşmeler, ligde devre arasına girilmesiyle iyice hızlandı. Çünkü ekonomik anlamda daralmaya giden Başakşehir, Boşnak yıldızı kesin olarak satma kararı aldı. En ciddi talibi ise Trabzonspor. Abdullah Avcı eski oyuncusunu; o da, Bordo-Mavili formayı çok istiyor. İşin maliyet tarafında da Trabzonspor Yönetimi yoğun uğraş veriyor.

Fırtına’nın tavrı net

Başkanlar düzeyinde görüşmeler sürerken, diğer yandan Avcı bastırıyor. Visca’yı ikna eden tecrübeli hoca, 10 sene çalıştırdığı Başakşehir’den bu konuda kolaylık bekliyor. Turuncu-Lacivertliler ise her ne kadar Fenerbahçe ’nin Visca’ya olan ilgisi resmi boyutlarda teklife dökülmese de, bu kozu kullanarak bonservis rakamını artırmaya çalışıyor. Ancak Trabzonspor’un teklifi belli ve Karadeniz ekibi bu rakamın üstüne çıkmayacaklarını iletti.

B planı da var...

Trabzonspor Yönetimi, 3-3.5 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis ödeyebileceklerini ve takasta 1 de oyuncu verebileceklerini Başakşehir tarafına söyledi. Şimdi gözler Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın vereceği kararda. Visca dışında listesinde çok önemli başka isimler de bulunan Trabzonspor, diğer yandan o yıldızlarla temaslarını sürdürüyor, yani B planını hazır tutuyor.

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