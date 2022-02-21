Trabzonspor durmak bilmiyor! Bombalar art arda geliyor!

Süper Lig'de şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosuna hamleler yapmak için şimdiden harekete geçti. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen 2 yıldız oyuncu için girişimlere başladı.

Aileleri Trabzonlu, babaları Trabzonsporlu Halil Dervişoğlu ve Ferdi Kadıoğlu için Trabzonspor'un alttan alta yaptığı çalışmalar hız kazandı. Ahmet Ağaoğlu her iki oyuncunun da kariyer planlamasında verdikleri kararla ciddi pay sahibi olan babalarıyla İstanbul'da bir görüşme yaptı.

Devre arasında yaptıkları genç oyuncu transferleriyle Türk futbolunun önümüzdeki 5 yılına damga vuracaklarını Halil'in babası Muzaffer ve Ferdi'nin babası Feyzullah'a anlattı. Trabzonspor'un önümüzdeki 5 yıllık süreçte en az 3 kez şampiyon olarak 2'nci yıldızı takacağına kesin gözüyle baktığını anlattı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Başkan Ağaoğlu, "Birer Trabzonlu ve Trabzonsporlu olarak oğullarınızın bu onuru yaşamasını istemez misiniz?" diye sordu. Feyzullah Kadıoğlu da, Muzaffer Dervişoğlu da, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun planından oldukça etkilendi.