Trabzonspor Donis Avdijaj Trabzon’a getirdi. Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Donis Avdijaj’ı gece geç saatlerde Trabzon’a getirdi.

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Donis Avdijaj’ı gece geç saatlerde Trabzon’a getirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Donis Avdijaj’ı gece geç saatlerde Trabzon’a getirdi. Sol kanat oyuncusu olarak görev yapan forvet olarak taoynayan oyuncuyla ilgili olarak bordo-mavililerin bügün KAP bildirim yapması bekleniyor. Bonservisi elinde olanoyuncu son olarak Hollanda’nın

Willem II takımında forma giydi.

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