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Spor Trabzonspor Divan Kurulu toplantısı üyelere açık olmayacak
Spor

Trabzonspor Divan Kurulu toplantısı üyelere açık olmayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-06 12:05:28 -
Trabzonspor Divan Kurulu toplantısı üyelere açık olmayacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, divan genel kurul toplantısının üyelere açık olmayacağını bildirdi.

Sürmen, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, tüzüğün 48. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul toplantısının 16 Ekim Cuma günü saat 14.00'de yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak genel kurulumuz, İçişleri Bakanlığı'nın 2 Ekim 2020 tarihinde yayınladığı koronavirüs tedbirlerini içeren genelgesi nedeniyle üyelerimize açık toplantı şekilde gerçekleştirilemeyecektir. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun da katılacağı söz konusu toplantımız, camiamızın Trabzonspor'umuz ile ilgili gelişmelerden, dönemsel denetim raporlarından ve gelir-gider tablolarından haberdar olabilmesi amacıyla kulübümüzün resmi hesapları üzerinden canlı verilecektir. Değerli üyelerimize ve Trabzonspor camiasına saygı ile duyururuz."

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