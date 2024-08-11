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Spor Trabzonspor, deplasmanda 1 puana razı oldu
Spor

Trabzonspor, deplasmanda 1 puana razı oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-11 23:11:00 -
Trabzonspor, deplasmanda 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve iki takım kalecilerinin iyi bir performans sergilediği mücadele golsüz sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor ve Sivasspor, sezona 1'er puanla başladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor haftayı BAY geçecek. Sivasspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla oynanan müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda değişikliğe gitti.

Karadeniz temsilcisi, Sivasspor maçına Uğurcan Çakır, Barisic, Denswil, Savic, Malheiro, Trezeguet, Cihan Çanak, Okay Yokuşlu, Bardhi, Visca ve Dragus ilk 11'iyle çıktı.

Avcı, Eren Elmalı yerine Barisic, Lundstram yerine Okay Yokuşlu, Ozan Tufan'ın yerine Trazeget ve Mendy'nin yerine Bardi'ye kadroda şans verdi.

Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu tribüne, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün fotoğrafının yer aldığı "İyi ki varsın Eren" yazılı pankart asıldı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU MAÇI İZLEDİ

Sivasspor taraftarları karşılaşmaya ilgi göstermezken Trabzonspor taraftarları kendilerine ayırılan tribünden maçı takip etti.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, maç öncesinde saha kenarında tribünleri selamladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, karşılaşma öncesinde Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz'a plaket ve Sivasspor forması verdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a plaket taktim etti.

Net Global Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli (Dk. 90 Alaaddin Okumuş), Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan (Dk. 69 Menig), Charisis (Dk. 90 Ziya Erdal), Turgunboev (Dk. 82 Poungouras), Pritchard (Dk. 82 Bekir Turaç Böke), Manaj

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Barisic, Denswil, Savic (Dk. 46 Mendy), Malheiro, Trezeguet, Cihan Çanak (Dk. 61 Nwakaeme), Okay Yokuşlu (Dk. 61 Lundstram), Bardhi (Dk. 87 Enis Destan), Visca ve Dragus (Dk. 76 Ozan Tufan)

Sarı kart: Dk. 28 Turgunboev (Sivasspor)

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