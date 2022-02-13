Trabzonspor arayı giderek açıyor

Lider Trabzonspor ile ligde ikinci sırada yer alan Konyaspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşmayı 2-1 kazandı ve zirve yarışında büyük avantaj elde etti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 13. ve 67. dakikalarda Visca kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 83. dakikada Cikalleshi'den geldi.

Lider Trabzonspor bu galibiyetle puanını 60'a çıkardı ve 1 maç eksiği olan Konyaspor karşısında puan farkını 12'ye çıkardı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Konyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Visca'dan üst üste 3 maçta gol!

Konyaspor karşısında 13 ve 67. dakikalarda ağları havalandıran Boşnak futbolcu Visca, üst üste 3. maçında da ağları havalandırmış oldu. Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında kaydettiği gollerle takımını galibiyete taşıyan ve 6 puan kazandıran Visca, Konyaspor maçında da takımına galibiyeti hediye etti.