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Spor Trabzonspor, Altay'ı İstanbul'da konuk edecek
Spor

Trabzonspor, Altay'ı İstanbul'da konuk edecek

Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 12:50:00 -
Trabzonspor, Altay'ı İstanbul'da konuk edecek

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu akşam Medical Park Stadı'nda yapılacak tören ile şampiyonluk kupasını alacak bordo-mavililer, 22.30'da özel uçak ile İstanbul'a gidecek.

İstanbul'da da yapılacak kutlamalar çerçevesinde tüm oyuncular kafilede yer alacak.

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