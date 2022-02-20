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Spor Trabzonspor Alanyaspor kadrosu! Alanyaspor maçında kim oynayacak? Trabzonspor 11'leri
Spor

Trabzonspor Alanyaspor kadrosu! Alanyaspor maçında kim oynayacak? Trabzonspor 11'leri

Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugün 12. kez karşı karşıya gelecek. Alanyaspor 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Peki Trabzonspor Alanyaspor kadrosu! Alanyaspor maçında kim oynayacak? İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı 11'leri.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 14:48:00 - 2022-02-20 14:52:16
Trabzonspor Alanyaspor kadrosu! Alanyaspor maçında kim oynayacak? Trabzonspor 11'leri

Süper Lig’de liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Alanyaspor - Trabzonspor maçı 20 Şubat Pazar günü beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. 

Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak. Trabzonspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil'in yanı sıra İsmail Köybaşı ile Fode Koita'nın sakatlıkları bulunuyor. Marek Hamsik'in durumu ise son antrenmanın ardından netleşecek.

Trabzonspor Alanyaspor 11’leri

Trabzonspor: Uğurcan - Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz - Dorukhan, Siopis, Bakasetas- Visca, Nwakaeme- Cornelius

Trabzonspor Alanyaspor istatistikleri

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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