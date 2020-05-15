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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:10:30 -
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçaabat'ta 1 şüphelinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, şüpheliye ait bahçede dikili vaziyette 91 kök hint keneviri ile ev ve eklentilerinde ise 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 135 fişek ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.


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