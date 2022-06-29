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Yerel Trabzon'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!
Yerel

Trabzon'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde arazi tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 17:35:00 -
Trabzon'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, Köprübaşı ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D. M.C. ve R.Y. silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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