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Seçim Trabzon’da muhtarlar birbirini şikâyet etti! Gerçek ortaya çıktı
Seçim

Trabzon’da muhtarlar birbirini şikâyet etti! Gerçek ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-05 10:31:00 -
Trabzon’da muhtarlar birbirini şikâyet etti! Gerçek ortaya çıktı

Trabzon Çaykara’ya bağlı Yaylaönü Mahallesi'nde seçimi kaybeden mevcut muhtar ile muhtar seçilen adayın seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğu tespit edildi. YSK'nın 2 adayın da seçimlerde yarışamayacağına karar verdiği mahallede, 2 Haziran'da yeniden seçime gidilecek.

31 Mart yerel seçimlerinde Trabzon’un Çaykara ilçesinde bağlı Yaylaönü Mahallesi'nde 2 aday muhtar olabilmek için yarıştı.

Adaylardan Hasan Asan, 137 seçmenin oyunu alarak ipi göğüsleyen isim oldu. Mahallede 3 dönem muhtarlık görevini yürüten Yakup Toprak ise 111 oyda kaldı.

Seçimi kaybeden mevcut muhtar Yakup Toprak, rakibi Hasan Asan'ın hakkında seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazda bulundu.

Yapılan incelemeler sonucu, yeni muhtar Asan hakkında 2019'da “kaçak yapı” ve "Kültür ve Tabiat Kanunlarını Koruma Kanununa muhalefet" suçlarından 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası kararı bulunduğu belirlendi.

YSK durum üzerine mazbatanın, seçilmeye engel sabıka kaydı olduğu gerekçesiyle seçimi kazanan Asan yerine, seçilme yeterliğine sahip en yüksek oy olan sıradaki adaya verilmesine karar verdi.
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Mazbata alamayan Hasan Asan da rakibi Yakup Toprak’ın benzer bir suç kaydına sahip olduğunu öne sürerek itirazda bulundu.

İkinci şikayeti değerlendiren YSK, Toprak'ın da “Kültür ve Tabiat Kanunlarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan yargılandığını ve 18 ay hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

Her iki adaya da seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle mazbata verilmemesine hükmeden YSK, mahallede tekrar seçime gidilmesi kararını verdi.

Mahallede yenilenecek olan seçime kadar muhtarlık görevini, seçimi kazanan Hasan Asan’ın ilk azası yürütecek.

 

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