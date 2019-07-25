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Trabzon’da fındık toplama tarihleri belli oldu

Trabzon’da 7 Ağustos tarihinden itibaren fındık toplanmaya başlanacak.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:37
Trabzon’da fındık toplama tarihleri belli oldu

Trabzon’da 7 Ağustos tarihinden itibaren fındık toplanmaya başlanacak.


2019 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihleri, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan Komisyon tarafından belirlendi.


Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, fındık hasadına Trabzon ili ve ilçelerinde sahil kesiminde (0-250 metre arası rakım) 07.08.2019 tarihinde; Orta kesiminde (251-500 metre arası rakım) 15.08.2019 tarihinde; Yüksek kesimlerde (500 metre ve üzeri rakım) ise 22.08.2019 tarihinde başlamasına karar verildi.Hasat tarihinden 7 gün sonra da fındık ihracatına izin verilmesi kararlaştırıldı.


Fındık hasat ve ihraç tarihlerinin belirlenmesine ilişkin açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler, “Bölgemizde yetişen, ülkemiz için önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip fındık ürününün hasat ve ihraç tarihleri Komisyonumuz tarafından belirlenmiştir. Fındık üreticilerimize bol ve bereketli hasat dönemi dileriz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:37
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