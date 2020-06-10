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Aktüel

Trabzon'da budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-10 20:52:57 -
Trabzon'da budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan kişi öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'da, budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki İsmail Zengin, budamak için çıktığı ağaçta elektrik telleriyle temas etti. Akıma kapılan Zengin, hayatını kaybetti.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince ağaçtan indirilen Zengin'in cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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