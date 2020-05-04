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Ekonomi

Trabzon Tonya TOKİ sonuçları | Trabzon TOKİ listesi

Trabzon TOKİ sonuçları | Koronavirüs salgını sebebiyle bir süre ara verilen TOKİ kuraları kaldığı yerden devam etmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlar, "TOKİ sonuçları" , "TOKİ Trabzon sonuçları 2020" , "TOKİ Tonya sonuçları" , "TOnya TOKİ 2020 sonuçları" konularını araştırıyor. İşte, Trabzon TOKİ listesi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:35:00 -
Trabzon Tonya TOKİ sonuçları | Trabzon TOKİ listesi

100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta sona erdi. Başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. TOKİ başvurusunda bulunanlar TOKİ Trabzon sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Trabzon Tonya TOKİ sonuçları | Trabzon TOKİ listesi

TOKİ kuraları çekilmeye devam ediyor. Trabzon Toyna TOKİ kuraları 4 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00'de çekilmeye başlandı.

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