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Ekonomi

Trabzon TOKİ isim listesi | Trabzon Şalpazarı TOKİ 2020

Trabzon TOKİ isim listesi! TOKİ kuralarının çekimleri devam ediyor. Trabzon'da TOKİ başvurusunda bulunanlar "TOKİ Trabzon isim listesi" , "TOKİ Trabzon sonuçları" , "TOKİ Trabzon Şalpazarı isim listesi" , "Şalpazarı sonuçları TOKİ" konularını araştırıyor. İşte, Trabzon Şalpazarı TOKİ 2020.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:23:00 -
Trabzon TOKİ isim listesi | Trabzon Şalpazarı TOKİ 2020

15 Aralık 2019 – 16 Ocak 2020 tarihleri arasında TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları alındı. Başvuruların alınmasının ardından kura çekimleri başladı. TOKİ kura çekimlerine koronavirüs salgını sebebiyle bir süre ara verilmişti. Kura çekimleri nisan ayının son haftasında çekilmeye başlandı. Ancak salgın riski sebebiyle kura çekimlerine vatandaşlar alınmıyor. Peki, Şalpazarı TOKİ kuraları çekildi mi?

Trabzon TOKİ isim listesi | Trabzon Şalpazarı TOKİ 2020

TOKİ Şalpazarı kuraları 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da çekilmeye başladı.

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