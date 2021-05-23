  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mustafa Şentop açıkladı: Akçakoca müftüsü açığa alındı
Terörist İsrail'den Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı!
Osmaniye’de deprem
İran'da bir fabrikada patlama: Yaralılar var
Ekonomi TP’nin Edirne’de petrol arama sahasında ruhsat süresi uzatıldı
Ekonomi

TP’nin Edirne’de petrol arama sahasında ruhsat süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Edirne sınırları içerisinde kalan 2 petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 21:36:00 -
TP’nin Edirne’de petrol arama sahasında ruhsat süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Edirne il sınırları içerisinde yer alan 14 bin 508 hektar yüzölçümüne sahip sahası ile yine aynı il sınırları içinde kalan 39 bin 320 hektar yüzölçümüne sahip bir diğer sahası için beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı. TP söz konusu sahalarda ruhsat almak için 17 Kasım 2020 tarihinde başvuruda bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp kullananlar dikkat: Telefonunuza bu mesaj gelirse eğer...
Teknoloji

WhatsApp kullananlar dikkat: Telefonunuza bu mesaj gelirse eğer...

Son dönemde gizlilik sözleşmesi kararı ile gündeme gelen sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta büyük bir tehlike ortaya çıktı...
Milyonlarca Türk'e Bitcoin şoku!
Ekonomi

Milyonlarca Türk'e Bitcoin şoku!

Kripto paraların piyasa değeri 12 Mayıs’tan bu yana geriliyor. 2.5 trilyon dolarlık piyasa değerindeki gerileme ivme kazandı. Elon Musk’ın t..
Netflix projesini bırakıp geliyor! Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba resmen patlıyor
Medya

Netflix projesini bırakıp geliyor! Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba resmen patlıyor

TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni transferi bomba etkisi yaptı. Sultan Alparslan'ı oynayacak olan Bar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay