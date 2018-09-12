TPAO'dan petrol sahalarını genişletme kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Siirt ve Batman illerinin sınırları içinde kalan 6 bin 756 hektar ve 7 bin 684 hektarlık iki petrol işletme sahasının, sırasıyla 12 bin 153 hektar ve 11 bin 874 hektar olarak genişletilmesine karar verildi.

Söz konusu kararlarda, sahalara ilave edilen alanlarda 3 yıl içinde en az birer kuyunun açılması, aksi halde ilave edilen alanın terk edilmesi şartı getirildi. TPAO, sahaların genişletilmesi için 19 Temmuz'da Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu.

Geçen hafta, TPAO'nun aynı bölgedeki 2 sahası için daha genişleme kararı alınmıştı.

Öte yandan Genel Müdürlük, Tekirdağ Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20 Mart 2018'deki Tekirdağ ve Kırklareli sınırları içerisinde kalan 32 bin 58 hektarlık bir sahada petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu reddedildi.