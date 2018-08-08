TPAO petrol aramak için ruhsat başvurusunda bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 2 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 26 ve 27 Temmuz 2018 tarihlerinde başvurdu.

Ayrıca TPAO, Batman ve Siirt illerinin sınırları içerisindeki petrol işletme ruhsatlı iki sahanın genişletilmesi için de 19 Temmuz 2018 tarihinde başvuruda bulundu.