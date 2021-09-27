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Gündem TPAO duyurdu! İşlemler tamamlandı
Gündem

TPAO duyurdu! İşlemler tamamlandı

Yavuz sondaj gemisinin kule söküm işlemleri tamamlandı. Yenikapı açıklarına demirleyen Yavuz, ilk görevini Karadeniz açıklarında icra edecek. Karadeniz'de son 1 senede toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi ise şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 21:31:00 -
TPAO duyurdu! İşlemler tamamlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlandığı belirtilerek, "Kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'ndan ayrılarak Yenikapı açıklarına demirledi. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yavuz, Boğaz geçişini gerçekleştirerek Karadeniz'e hareket edecek." denildi.

Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.

TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.

Karadeniz'de son 1 senede toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.

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