TPAO, 4 adet petrol arama kararı! Petrol ve doğalgazdan elektrik üretebilecek: ilgili açıklama geldi, belli oldu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü(TPAO), 4 adet petrol arama ruhsatının süresini uzatmak için başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO sahip olduğu AR/TPO/K/F19-c1, c2, c4, AR/TPO/K/M43-b2, AR/TPO/K/L43-c3 ve AR/TPO/K/M44-a1 pafta no'lu petrol arama ruhsatlarının sürelerinin 2'şer yıl uzatılması için başvuru yaptı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, "TPAO'nun amaç ve faaliyet konuları" başlıklı ana statüsünün ilgili maddesine, "deniz alanlarında arama, üretim, taşıma ve depolama faaliyetlerinin gerektirdiği sismik, sondaj, kuyu tamamlama, workover ve diğer her türlü servis hizmeti faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak, gemi ve liman işletmeciliği yapmak veya yaptırmak, gemi ve liman işletmeciliğinin gerektirdiği her türlü tesisi ve müştemilatını inşa etmek/ettirmek, kurmak/kurdurmak ve işletmek/işlettirmek" ibareleri eklendi.

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Ayrıca TPAO, kendi sahalarında ürettiği petrol ve doğalgazdan elektrik üretimi yapabilecek. ntv'ye göre: Şirket, ürettiği elektrik enerjisini iletim ve dağıtım sistemi aracılığıyla faaliyet konusu işlerde ihtiyaçları için kullanabilecek.

Karar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

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