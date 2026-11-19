Kars beyaza büründü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 metre rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.
Kar yağışıyla beyaza bürünen sarıçam ormanları ve meralar, dronla görüntülendi.