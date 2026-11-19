Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, 19 Kasım 2026 tarihli köşe yazısında Anayasa Mahkemesinin (AYM) genelevlerle ilgili kararını gündeme taşıdı. Kararın oy birliğiyle alındığını belirten Karahasanoğlu, kadın bedeninin ticari bir meta olarak kullanılmasına karşı ortaya konulan hukuki yaklaşımı memnuniyetle karşıladı.

“ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİNDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Karahasanoğlu, AYM'nin kararında yer alan, insan bedeninin metalaştırılmasının insan onuruyla bağdaşmadığı yönündeki değerlendirmelere dikkat çekti.

Kararı kadınların korunması açısından önemli bir gelişme olarak nitelendiren yazar, “Genelevlerin kapısına kilit vuran Anayasa Mahkemesi kararını alkışlayalım” ifadelerini kullandı.

AYM Başkanı Kadir Özkaya başta olmak üzere karara katılan bütün üyelere teşekkür eden Karahasanoğlu, kararın yalnızca hukuki düzeyde kalmaması gerektiğini vurguladı.

DENİZ GEZMİŞ ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Yazısında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 1968 yılında ABD'nin 6. Filosu'na yönelik protestolarını hatırlatan Karahasanoğlu, kadınların korunmasının yalnızca yabancı askerlerle sınırlı tutulamayacağını belirtti.

AYM'nin yaklaşımını bu açıdan değerlendiren Karahasanoğlu, “Hangi etnik kökenden olursa olsun, hiçbir kadının vücudu satılık değildir. Sadece conilere değil, hiç kimseye satılık değildir” sözleriyle kararın önemini vurguladı.

DİYANET'E VE DİN GÖREVLİLERİNE ÇAĞRI

Kararın fiilen uygulanması için toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Karahasanoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığına, din görevlilerine, öğretmenlere ve kamu çalışanlarına çağrıda bulundu.

Diyanet'in bu haftaki cuma hutbesini zina konusuna ayırmasını isteyen yazar, evlilik dışı ilişkilerin normalleştirilmesine karşı toplumsal farkındalık oluşturulması gerektiğini kaydetti.

“BU KARARIN DEVAMINI GETİRELİM”

Fon soruşturması ve siyasi tartışmalara kısa bir ara vererek bu konuyu gündeme taşıdığını belirten Karahasanoğlu, Anayasa Mahkemesinin kararını toplumsal dönüşüm açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.

Televizyon dizileri ve gündüz kuşağı programlarında evlilik dışı ilişkilerin normalleştirilmesine de tepki gösteren Karahasanoğlu, aile kurumunun korunması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Yazar, AYM kararının fiilen hayata geçirilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi çağrısıyla yazısını tamamladı.

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