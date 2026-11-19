ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de Fox News muhabiri Jackie Heinrich'e verdiği özel röportajda İran, Çin'le istihbarat ilişkileri ve ABD'deki altyapı krizine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“BU İŞİ YAKINDA BİTİRECEĞİM”

İran meselesinde geçici değil, kendisinden sonraki yönetimleri de bağlayacak kalıcı bir anlaşma istediğini belirten Trump, “Kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma istiyorum. Kötü ya da zayıf bir başkan göreve gelirse, başkanın yetkilerini aşan ve görevde kim olursa olsun yürürlükte kalacak bir anlaşma istiyorum” dedi.

Trump, İran konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, “Bu işi yakında bitireceğim. Nasıl olursa olsun bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ CASUSLUĞU İTİRAF ETTİ

Washington ile Pekin'in karşılıklı istihbarat faaliyetlerine de değinen Trump, “Biz Çin'i gözetliyoruz, onlar da bizi gözetliyor” diyerek iki ülkenin birbirini takip ettiğini kabul etti.

Çin'den casusluk faaliyetlerini durdurmasını isteyip istemeyeceği sorusuna ise “ABD de aynı şeyi yaparken Çin neden bunu kabul etsin?” karşılığını verdi.

ABD'DE ELEKTRİK KRİZİNE PANİK UYARISI

Ülkesindeki büyük elektrik kesintileri ve şebekede ilan edilen acil durum hakkında da konuşan Trump, Amerikalılara panik yapmamaları, gıda ve su stoklamamaları çağrısında bulundu.

ABD'nin eskiyen hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi gerektiğini belirten Trump, “Bu sistemi düzeltmek istiyoruz ve bunu en iyi şekilde yapmak istiyoruz” dedi.