Türkiye'de Meteoroloji alarmı, resmen ilan etti: 57 şehre sağanak ve fırtına uyarısı! İşte o şehirlerin listesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış uyarısı geldi. Son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Öte yandan bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 10 derece. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulunmuştu. Yağışın etkili olacağını söylemişti. Dediği gibi de oldu. Anadolu Yakası'nda yağış başladı. Yağış Üsküdar sahilinde etkili oldu. Anadolu Yakası'nda yağış devam ediyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Deprem bölgesindeki illerimizden Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa çevrelerinde yarın (Pazar) sabah ile akşam saatleri arasında rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Deprem Bölgesinde; Pazar gününden itibaren beş gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; deprem bölgesindeki bütün illerimizde Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın; Cumartesi gününden itibaren Malatya, Elâzığ ve Kahramanmaraş’ta, Pazar gününden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman’da güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklığın; deprem bölgesindeki illerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada Toz taşınımının sebep olacağı toz fırtınası, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır şekilde uyarı ifadeleri kullanıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 57 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. O iller şöyle oldu:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane,

Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas,

Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce.

Bugün bölge bölge hava durumu ve Türkiye'de 5 günlük hava (haritalı)

Marmara Bölgesinde hava bulutlu ve sağanak yağışlı. Bölgede beklenen kuvvetli rüzgar ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabilir dikkatli olunmalı.

Ege Bölgesinin de geneli kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında kalıyor. Sıcaklık İzmir-Denizli dolaylarında 19-20 derecelerde ölçülüyor. Yağışların pazartesi günü iç kesimlerde devam etmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesinde de bulutlu ve yağışlı bir hava var. internet habere göre: Bu yağışlar yeni haftada da devam edecek. 20 ile 25 derece arasında seyreden sıcaklıklar birkaç derece azalacak yer yer 20 derecenin altına gerileyecek.

İç Anadolu Bölgesinin de geneli yağışlı. Sıcaklık Ankara'da 11, Eskişehir'de 12, Kayseri'de 15 derece ölçülüyor, Pazartesi gün batı kentlerde tek hanelere düşüyor.

Karadeniz Bölgesinin geneli sağanak yağışlı. Sıcaklık Bolu'da 13, Samsun ve Gümüşhane'de 18, Trabzon'da 21 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin batı kentlerinde yerel yağışlar etkili oluyor. Bölgenin kalanında hava parçalı bulutlu. Sıcaklık Malatya'da 17, Elazığ'da 20 derece ölçülüyor, gece ise 4-5 derecelere düşüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. Sıcaklık Gaziantep ve Adıyaman'da 18, Diyarbakır'da 22, Şanlıurfa'da 23 derece ölçülüyor. Bölge yeni haftaya ise yağışla başlayacak.

Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi: METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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