Yeni dönemin kapısı sağ bekte aralanıyor: Italiano kalmasını istiyor: Ama Taylan soru işareti
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, sezon boyunca Taylan Bulut'tan yararlanmak istiyor. Ancak 20 yaşındaki sağ bek, forma sürelerinden pek mutlu değil...
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Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, sezon boyunca Taylan Bulut'tan yararlanmak istiyor. Ancak 20 yaşındaki sağ bek, forma sürelerinden pek mutlu değil...
Beşiktaş'ın mevcut sağ bek rotasyonunu şu isimler oluşturuyor: Amir Murillo Taylan Bulut
1. seçenek Murillo... Taylan ise yedek olarak kullanılıyor. Bu arada 20 yaşındaki savunmacının yerli kontenjanında yer aldığını da belirtmek gerekiyor. Yani kulübün de elini rahatlatıyor.
Teknik Direktör Italiano, Taylan Bulut'un kesinlikle kalmasını istiyor. Ancak 1.88 boyundaki oyuncunun forma sürelerinden rahatsız olduğu konuşuluyor. Eğer futbolcu cephesinden bir ayrılık isteği gelirse ortalık karışabilir. Çünkü bu durumda yeni bir sağ bek takviyesi gerekecek.
Üstelik fazla "yerli sağ bek" seçeneği de yok... Eğer kadroya yabancı bir isim eklenirse, planlamada sıkıntılar çıkabilir. Beşiktaş onu 2025 yazında 6 milyon euro bedelle Schalke'den almıştı. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor. Italiano'nun önümüzdeki haftalarda oyuncuya daha fazla şans verebileceği konuşuluyor.
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