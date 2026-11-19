Konut fiyatlarında düşüş!
TCMB verilerine göre Türkiye'de konut fiyatlarının yıllık nominal artışı, ekimde yüzde 21,1 ile son 77 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TCMB verilerine göre Türkiye'de konut fiyatlarının yıllık nominal artışı, ekimde yüzde 21,1 ile son 77 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış, ekimde yüzde 21,1'e gerileyerek son 77 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Enflasyondan arındırıldığında ise konut fiyatları yıllık bazda yüzde 6,6 değer kaybetti. Uzmanlar, zayıf talep nedeniyle fiyatların düşük seyretmeye devam edeceğini öngörüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi'ne (KFE) göre, konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış hızı, ekimde de geriledi. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artan KFE, son 77 ayın en düşük seviyesine indi.
KONUT FİYATLARINDAKİ YILLIK ARTIŞ 77 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE Bundan önceki en düşük yıllık nominal artış, koronavirüs salgınının etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Mayıs 2020'de yüzde 16,9 olarak kaydedilmişti. Son 77 aylık dönemde en yüksek artış ise yüzde 186,79 ile Ekim 2022'de görülmüştü.
Konut fiyatlarının enflasyondan arındırılmış reel değeri de ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 geriledi. Böylece konut fiyatlarında reel düşüş devam ederken yıllık nominal artış, yaklaşık 6,5 yılın en düşük seviyesine indi.
Daha önceki en yüksek reel düşüş ise yüzde 7,2 ile Ocak 2025'te gerçekleşmişti.
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