Yunanistan'ın tek taraflı maksimalist iddiaları ve hukuki dayanaktan yoksun "10 mil" hava sahası hurafesi, Türk Hava Kuvvetleri ve yerli savunma teknolojileri karşısında havada ve masada boşa çıkarılıyor.

Atina yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayarak sürdürdüğü "FIR (Uçuş Bilgi Bölgesi) ve hava sahası ihlali" algı operasyonları, Yunan medyasının ve askeri kaynaklarının itiraflarıyla kendi elleriyle deşifre oldu.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima, 17 Kasım'da Türk F-16'larını önlemek için havalanan Yunan savaş uçaklarının Midilli ve Sakız adaları arasında Türk jetleriyle it dalaşına girdiğini yazdı.

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın (GEETHA) açıklamalarına dayandırılan haberde, Türk hava unsurlarının kuzeydoğu, orta ve güneydoğu Ege'de faaliyet gösterdiği iddia edildi.

TÜRK F-16'LARI İÇİN HAVALANDILAR

Yunan Genelkurmayı'nın iddiasına göre, Ege'de ikisi silahlı olmak üzere dört Türk F-16'sı ve beş İHA görev yaptı.

Atina yönetimi, Türk hava araçlarının dokuz kez hava trafik kurallarını, 10 kez de Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

Yunan basını, Türk jetlerini önlemek üzere havalanan Yunan F-16'larının Midilli ile Sakız adaları arasında Türk savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldiğini aktardı.

BAYRAKTAR İHA'SININ UÇUŞU ATİNA'NIN GÜNDEMİNDE

Yunan basınında yer alan uçuş verilerine göre, "BATU61" çağrı işaretli bir Türk Bayraktar İHA'sı sabah saatlerinde Türkiye'nin güneybatısından havalanarak Ege'nin kuzeyine yöneldi.

YUNANİSTAN'IN HUKUKSUZ "FIR VE İHLAL" MASALI

Uluslararası hukuka ve 1923 Lozan Barış Antlaşması'na göre bir ülkenin karasuları genişliği ile hava sahası genişliği birebir örtüşmek zorunda.

Türkiye ile Yunanistan'ın Ege'deki karasuları 6 deniz mili. Atina, ulusal hava sahasının 10 deniz miline kadar uzandığını ileri sürüyor. Ankara ise 1944 Chicago Sözleşmesi'ne dayanarak hava sahasının karasuları sınırında sona erdiğini savunuyor.

Ankara, 6 ile 10 deniz mili arasını uluslararası hava sahası olarak görüyor. Bu nedenle Türk askeri uçaklarının bu bölgedeki uçuşlarının Yunanistan tarafından "hava sahası ihlali" olarak kayda geçirilmesine itiraz ediyor.

Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR), uçaklara bilgi ve uyarı hizmeti verilen hava sahasını ifade ediyor. Ankara, bu sorumluluğun Yunanistan'a bölge üzerinde egemenlik hakkı vermediğini ve Türk askerî uçaklarının uluslararası hava sahasındaki uçuşları için Atina'ya uçuş planı sunmak zorunda olmadığını savunuyor.

YUNAN BASININDAN TARİHİ İTİRAF: "DAYANMA ŞANSIMIZ KALMADI"

Atina yönetimi Ege’de diplomatik mağduriyet algısı üretmeye çalışırken, Yunanistan merkezli Topontiki ve To Vima gibi önde gelen yayın organları, dengelerin tamamen değiştirdiğine vurgu yaptı:

"Türkiye artık her gün Yunan savaş uçaklarıyla havada it dalaşına girip güç gösterisi yapmıyor. Ankara bunun yerine çok daha tehlikeli ve karmaşık bir strateji uyguluyor: Kesintisiz bilgi toplama ve kademeli ekonomik yıpratma."

YUNAN BASINI DAHA ÖNCE MALİYET BASKISINA İŞARET ETMİŞTİ

Yunanistan merkezli Topontiki gazetesi, daha önce yayımladığı analizde Türk İHA'larının Ege'deki uzun süreli gözetleme faaliyetlerinin Yunan hava savunma sistemi üzerindeki etkilerini ele almıştı.