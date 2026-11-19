Oltaya dev balık takıldı! 45 kiloluk akya için 50 dakika mücadele ettiler!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında olta ile avlanan bir grup arkadaş, 45 kiloluk dev akya yakaladı. Balığı tekneye almak için yaklaşık 50 dakika uğraşan grubun mücadelesi kameraya yansıdı.
İlginç görüntüler Sığacık açıklarında yaşandı. Balık avlamak için denize açılan Semih Yeşilyurt ve arkadaşlarının oltasına 45 kilogram ağırlığında Akya balığı takıldı. Dev balığı tekneye çekmek için yaklaşık 50 dakika mücadele eden grup, sonunda balığı tekneye çıkarmayı başardı. Yaşanan mücadele anları ise kameralara yansıdı.
"NADİR ÇIKAN BİR BALIK TÜRÜ"
Arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için denize açıldıklarını anlatan Semih Yeşilyurt, "Oltaya çok büyük bir balık takıldığını hissettik. Yaklaşık 50 dakika mücadele ettikten sonra balığı görünce biz de çok şaşırdık. Hiç beklemediğimiz bir balık türü yakaladık. Biz de çok şaşkındık. Akya balığı, bu aylarda çok nadir çıkan bir balık türü. Balığı tarttığımızda tam 45 kilo 150 gram geldi. Bu bölgenin en büyük Akya balığı olma özelliği taşıyor" diye konuştu.