Süleyman Soylu ve Mahmut Özer’den Melih Gökçek'e taziye ziyareti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kardeşi Deniz Gökçek'i kaybeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e taziye ziyaretleri sürüyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile eski Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Melih Gökçek’i ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.
Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek’e, kardeşi Deniz Gökçek’in vefatı dolayısıyla Geçmiş Dönem Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ile birlikte taziye ziyaretinde bulunduk. Merhuma Allah’tan rahmet; Gökçek ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.