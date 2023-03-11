Enerji kaynağında dev proje geliriyle artıya geçecek! Açıklandı: Çin, Mısır'da yeşil hidrojen üretecek

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin Uluslararası Enerji Grubu, Mısır'ın bu konudaki büyük potansiyeli ışığında, Mısır'da 5 ila 8 milyar dolar arasında değişen yatırımlarla yeşil hidrojen üretmek için bir proje kurma niyetini açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, ülkesinin Çin ve Çinli şirketlerle çeşitli ortak çıkar alanlarında ekonomik ve yatırım işbirliğini pekiştirme konusundaki istekliliğini vurgulayarak, Mısır-Çin ilişkilerinin gücü ve farklılığına övgüde bulundu.

Bugün, Cumhurbaşkanı es-Sisi, Çin Uluslararası Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Liu Zhixiang ve gruptaki üst düzey yetkililerden oluşan heyeti, Elektrik Bakanı ve Başbakan Dr. Mustafa Madbuli, Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Dr. Muhammed Şakir ve Sivil Havacılık Bakanı Korgeneral Muhammed Abbas Hilmi ile birlikte kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Müsteşar Ahmed Fehmi, Çinli şirket başkanının, şirketin son birkaç yılda Mısır'da inşa edilen ve modernize edilen altyapı ve sanayinin büyüklüğü ve kalitesindeki niteliksel gelişmeyi yakından takip ettiği ve daha önce mevcut olmayan yeni yatırım fırsatları sağladığı Mısır'daki yatırım ve genişleme nedenlerinin altını çizdiğini belirtti.

Mısır, dev bir yatırım planı yoluyla, 2030 yılına kadar yeşil hidrojen için küresel bir bölgesel merkez olmayı hedefliyor.

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Mısır, hidrojen ve amonyak gibi türevlerin ticaretinin önemini kabul ederek, uluslararası ortaklar ve kurumlarla birlikte 40 milyar dolarlık ulusal hidrojen planı başlatmayı amaçlıyor.

Plan, özellikle küresel enerji piyasasında karışıklık ve krize yol açan Rusya-Ukrayna savaşının ardından, Avrupa Birliği'nin fosil yakıtlara bağımlılığı durdurma hamlesiyle bağlantılı olarak geliyor.

Mısır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile iş birliği içinde, yeşil hidrojen üretimini genişletmeye yönelik bir plan hazırladı. Mısır Elektrik Bakanı Muhammed Şakir, yeşil hidrojen üretim stratejisinin idari özetini açıkladı ve Mısır'ın yeşil hidrojen üretiminde dünyadaki en düşük maliyetli ülke olduğunu vurguladı.

Bakan, Mısır'ın, ilki Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ndeki yeşil hidrojen istasyonu olmak üzere birkaç aşamada küresel hidrojen pazarının yüzde 8'ine ulaşmayı hedeflediğini, Mısır Egemen Fonu'nun yenilenebilir enerji sektöründe 83 milyar dolara varan yatırımlarla yeşil hidrojen üretmek için 9 protokol imzaladığını da sözlerine ekledi.

Mısır Hükümeti’nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından ortaklaşa geliştirilen stratejisine göre, yeşil hidrojene olan talebin 70 milyon tonu yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek ve 20 milyon tonu karbon içeren bileşik gazlar olacak şekilde 90 milyon tona ulaşması bekleniyor. tr.al-ain'de yayınlan haberde: Stratejiye göre hidrojen ekonomisinin 2050 yılında yedi kat artması, Mısır'ın uluslararası pazarın büyük bir kısmına erişmesini sağlaması ve yerli üretimi yaklaşık 18 milyar dolara çıkarması bekleniyor.

Mısır, iki bin milyar metreküpten fazla olduğu tahmin edilen büyük doğal gaz rezervlerine sahip ve 2018/19'da 66 milyar metreküp üreten bir ülke. Üretilen gaz, Mısır'ın ağırlıklı olarak enerji ve sanayi talebini karşılamaya başladı. Geri kalanı, sıvılaştırılmış doğal gaz yoluyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine ihraç ediliyor.

Yeşil hidrojen nasıl üretilir? Yeşil hidrojen tesisi

“Yeşil Hidrojen” ise suyun yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik ile elektrolizi ile elde edilen hidrojen olarak adlandırılmaktadır. Yeşil hidrojen, yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik kullanılarak suyun elektrolizi ile üretilir. Kullanılan elektrik %100 yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı için seçilen elektroliz teknolojisine bakılmaksızın, karbondioksit içermez. Yani son kullanımı karbon salımına neden olmaz. Yeşil hidrojen Türkiye: Kilogram başına yeşil hidrojen üretim maliyetinin 2021'de 3 dolar seviyesinde olduğu ve düşüşlerin devam edebileceğine işaret edilen rapora göre, yüksek hacimlidir. Türkiye'de potansiyel sunan enerji alanlarından biri olarak öne çıkan yeşil hidrojen alanında bir şirket vardır. Yeşil hidrojen geleceğin enerjisi olacak.